ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde Başkan Kevin McCarhty'nin ay başında görevden alınmasının ardından yapılan ikinci oylamada da meclis başkanı seçilemedi.

Temsilciler Meclisinin 433 üyesi, McCarthy'nin 3 Ekim'de koltuğundan edilmesinin ardından yeni Temsilciler Meclisi Başkanını seçmek için ikinci kez toplandı.

Mecliste çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin adayı Ohio Temsilcisi Jim Jordan, aldığı 199 oyla başkan seçilmek için yeterli çoğunluğa ulaşamadı.

Halihazırda Mecliste 221 koltuğa sahip olan Cumhuriyetçilerden ilk turda 20, ikinci turda da 22 üye, partilerinin adayı Jordan'a oy vermedi.

Diğer yandan, 212 sandalyeye sahip Demokratların tamamı Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries'e oy verdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı seçilebilmesi için adaylardan birinin 217 oya ulaşması gerekiyor.

Jordan oylamanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hiçbir yere gitmiyorum." dedi.

Üçüncü tur oylama için Meclis üyeleriyle tek tek görüşeceğini dile getiren Jordan yeterli oya ulaşacağına inandığını söyledi.

Temsilciler Meclisinde dün 432 milletvekilinin katıldığı yapılan oylamada Jordan 200, Jeffries 212 oy almıştı.

- Temsilciler Meclisi'nde başkan seçimi "krizi"

ABD'de ocak ayında Temsilciler Meclisi üyeleri ülke tarihinde son 100 yılda benzeri görülmemiş bir şekilde ilk kez 4 gün boyunca meclis başkanını seçmek için 15 kez oylamaya gitmişti.

Temsilciler Meclisinde çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin son anda uzlaşmasıyla McCarthy 15 tur oylamanın ardından ancak Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmişti.

- McCarthy'nin koltuğundan edilmesi

Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler arasındaki desteğinin azalmasının ardından 3 Ekim'de Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada görevinden düşürülerek "ABD tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı" olmuştu.

Bazı Cumhuriyetçi üyeler, McCarthy'nin, bütçe görüşmeleri kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlarla Ukrayna'ya yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia etmişti.

Yeni başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry devralmıştı.

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steve Scalise, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi Başkan adayı olarak gösterilmişti. Ancak yapılan yoklamalarda yeterli oyu alamayacağı görülen Scalise adaylığını geri çekmişti.

Scalise'in geri çekilmesinin ardından Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için Ohio Temsilcisi Jim Jordan'ı aday göstermişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı, ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısının ardından ABD siyasetindeki üçüncü önemli isim olarak önem arz ediyor.

- Trump'tan Jordan'a destek

Jordan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla biliniyor. Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan "Jim Jordan harika bir Temsilciler Meclisi Başkanı olacak." paylaşımında bulunarak Jordan'a tam destek verdiğini bildirmişti. ​​​​​​​