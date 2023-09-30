ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyesi Gregory Meeks, Biden yönetimi tarafından Mısır'a yapılacak 235 milyon dolarlık askeri yardımın durdurulması çağrısı yaptı.

Meeks, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır'daki insan hakları ihlallerini gündeme getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından Mısır'a yapılacak 235 milyon dolarlık askeri yardımı durdurmasını istediğini belirten Meeks, "Kongre'nin, ikili ilişkimizde siyasi mahkumlara, gazetecilere ve hukukun üstünlüğüne yönelik muameleyle ilgili endişelerin nasıl ele alındığı konusunda Dışişleri Bakanlığından daha fazla netliğe ihtiyacı var." ifadelerini paylaştı.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyesi Meeks, geçen ay ABD Dışişleri Bakanlığının Mısır'a 320 milyon dolarlık yardımın sadece 85 milyonunu tuttuğu bilgisini aktararak, insan hakları ve ulusal güvenlik konularının ABD dış politikasının temel meseleleri olması için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

New York'un Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Meeks'in açıklamasında, geçen hafta, senatörlük pozisyonunu Mısır'ın lehine kullanmak ve bunun için Mısır’la bağlantılı kişi ve firmalardan rüşvet almakla suçlanan New Jersey Senatörü Bob Menendez'in isminin geçmemesi dikkati çekti.

-Menendez'in Mısır'a yapılan resmi yardımlardaki etkisi iddianamede yer almıştı

Bob Menendez'e geçen hafta New York Güney Bölge Federal Mahkemesine sunulan 39 sayfalık iddianamede, eşi Nadine (Arslanian) Menendez ile birlikte rüşvet alma suçlamaları yöneltilmişti.

Evinde yapılan aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez’in özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler iddianamede dikkati çekmişti.

İddianamede, Menendez’in Mısırlı bir yetkili adına diğer ABD senatörlerine Mısır'a yapılan 300 milyon dolarlık yardımın serbest bırakılması çağrısında bulunan mektupların "hayali yazarı" olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan yükselen istifa baskılarına direniyor.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.

Menendez, ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.