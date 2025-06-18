ABD'nin Los Angeles kentinde yedi kişiye, ülke tarihinin en büyük mücevher soygununu gerçekleştirdikleri suçlaması yöneltildi. Federal savcılığa göre, şüpheliler Temmuz 2022’de zırhlı bir kamyondan yaklaşık 100 milyon dolar değerinde altın, elmas, yakut, zümrüt ve lüks saat çaldı.

TRT Haber’in aktardığına göre California Orta Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, zanlıların geçen hafta iki ayrı suçtan iddianameye alındığı bildirildi: "uluslararası ve eyaletler arası taşımacılıktan hırsızlık" ve "bu hırsızlığı planlamak için kurulan komploya katılmak."

İddianameye göre, yedi şüpheli, 8 Temmuz 2022'de San Francisco yakınlarındaki San Mateo’da düzenlenen uluslararası bir mücevher fuarını gözetledi. İki gün sonra ise zanlılar, içinde 73 çanta değerli eşya bulunan Brinks firmasına ait zırhlı bir tırı takip etti. Zırhlı tır, eyaletin merkezindeki Buttonwillow ve Los Angeles’ın kuzeyindeki Lebec kasabalarında mola verdi. Soygun, 11 Temmuz’da gerçekleşti.

Savcılık, zanlıların tıra nasıl erişim sağladığını açıklamadı. Brinks firması ve savcılık yetkilileri yorum taleplerine yanıt vermedi.

Soygunun ardından zanlılar çalıntı mallarla birlikte Doğu Hollywood’a geçti. İddianameye göre, olaydan sonraki günlerde şüpheliler kullandıkları telefonları devre dışı bıraktı.

Savcılık, bazı mücevherlerin ele geçirildiğini belirtti. Ancak bulunan malların değeri açıklanmadı; kayıp mücevherlerin akıbeti ise bilinmiyor.

-Zanlıların başka soygunlarla da bağlantısı var

Federal yetkililere göre, aynı zanlı grubu 2022 yılında, mücevher soygunundan önce, eyaletler arası sevkiyatlardan yüz binlerce dolar değerinde Samsung elektronik eşya ve yaklaşık 60 bin dolar değerinde Apple AirTag de çaldı.

ABD tarihindeki bu rekor soygunla ilgili yargı süreci önümüzdeki haftalarda başlayacak.