ABD ordusu, Suriye’nin doğusunda “İran Devrim Muhafızları tarafından kullanılan” iki merkezin vurulduğunu duyurdu.

BBC Türkçe Servisinde yer alan habere gör ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, saldırıların “meşru müdafaa” amaçlı yapıldığını ifade etti.

Bakan Austin bunların Irak ve Suriye’deki ABD güçlerine yönelik saldırılara yanıt olduğunu da kaydediyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon, bu ay içinde ABD ve müttefiklerine yönelik Irak ve Suriye içinde 16 saldırı olduğunu açıkladı. Bu saldırılarda 21 askeri personelin yaralandığı kaydediliyor.

Eş zamanlı olarak da Beyaz Saray’dan önemli bir açıklama yapıldı.

Bu açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i Ortadoğu’da bulunan ABD kuvvetlerinin hedef alınmaması konusunda uyardığı kaydedildi.

ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby konuyla ilgili olarak, “Mesaj direkt olarak iletildi” dedi.

Pentagon ayrıca 900 askerlik bir kuvvetin daha bölgedeki ABD askerlerinin güvenliği için görevlendirildiğini duyurdu.