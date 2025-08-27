ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran ve Gazze konusunda bu hafta toplantılar yapacaklarını ve bu çatışmaları yıl sonundan önce çözmeyi amaçladıklarını söyledi.

Witkoff, Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği ve 3 saati aşkın süren kabine toplantısında, çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa'da ortaokul ve liselerde yapay zeka eğitimleri verilecek
Fransa'da ortaokul ve liselerde yapay zeka eğitimleri verilecek
İçeriği Görüntüle

Trump'ın göreve gelmesinden bu yana bazı anlaşmazlıkları çözüme kavuşturduğunu belirten Witkoff, "Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas. Tüm bu çatışmalar hakkında bu hafta boyunca toplantılar yapacağız. Bunları, yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.