ABD Kongre binasında bir araya gelen yüzlerce Yahudi aktivist, Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Yere serdikleri üzerinde "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlarla Gazze'de ateşkes taleplerini ifade eden göstericiler, "Gazze yaşasın", "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" şeklinde sloganlar attı.

İsrail'in silahlandırılmasının durdurulması isteğini içeren pankartlar da açan göstericiler, sık sık Netanyahu aleyhinde sloganlar attı ve acil ateşkes çağrısında bulundu.

Bugün Kongre'nin ortak oturumuna hitap edecek Netanyahu aleyhinde Washington'da gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.