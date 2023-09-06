ABD'de 6 Ocak 2021'de Kongre binasına yapılan baskını organize ettiği belirtilen "Proud Boys" isimli aşırı sağcı grubun lideri Enrique Tarrio, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Adalet Bakanlığının açıklamasına göre, Tarrio'nun olay esnasında Washington'da olmasa da grubun baskına katılmasını organize ettiği belirtildi.

Açıklamada, Tarrio'nun Proud Boys grubu içinde "Sivil Savunma Bakanlığı" adında bir ekip kurarak kongrenin işleyişini aksatmak için plan yaptığı kaydedildi.

Tarrio'nun ayrıca sosyal medya platformları üzerinden baskını yapan grupla "gurur duyduğunu" ve olayı sahiplendiğine ilişkin paylaşımlar yaptığı aktarıldı.

"Devlete karşı komplo kurmaktan" hüküm giyen Tarrio, baskın konusunda en uzun hapis cezasına çarptırılan kişi oldu.

Baskının düzenlendiği 6 Ocak 2021'den beri, olaya dahil olan 1106 kişi tutuklandı. Bunlardan 350'si, polise saldırı ve mukavemetle suçlandı.

Baskına katılan "Proud Boys" üyelerinden Ethan Nordean 18 yıl, Dominic Pezzola ise 10 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te tekrar başkan seçilirse kongre binasına baskın düzenleyen kişilere af uygulayacağı sözünü vermişti.

- Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, buradaki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, anayasayı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.