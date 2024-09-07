Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'la Michigan'a giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Jean-Pierre, İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Eygi'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, "Ayşenur Eygi adlı bir Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'daki trajik ölümünden derin rahatsızlık duyuyoruz. Olayla ilgili daha fazla bilgi almak üzere İsrail hükümetine ulaştık ve olayın soruşturulmasını talep ettik." dedi.

Olayla ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasını beklediklerini ve ancak bunun ardından gerekli sonuçları çıkaracaklarını kaydeden Sözcü, "Daha fazla bilgiye ulaştığımızda bunları paylaşacağız ve gerektiği gibi bunlara göre hareket edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu soruşturma konusunda İsrail hükümetine güvenip güvenmediği sorulan Beyaz Saray Sözcüsü, şu anda bu konuda daha fazla yorum yapamayacağını ve süreci takip edeceklerini belirtti.