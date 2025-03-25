ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Filistinli gazeteci Husam Şebat'ın yaşamını yitirmesinden Hamas’ı sorumlu tutarken, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin uyguladığı şiddetle ilgili soruları geçiştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Bruce, İsrail’in kapsamlı istihbarat toplama ve nokta atışlı mühimmat kullanmasına rağmen gazetecileri öldürmesinin savaş suçu sayılıp sayılmayacağı sorusuna, “Şunu söyleyebilirim ki olan her şey Hamas'ın bir sonucudur.” yanıtını verdi.

Bruce, bir başka soru üzerine, Hamas'ı ateşkesin devam etmesini sağlamak için gerekeni yapmamakla ve insanları kalkan olarak kullanmakla suçladı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin uyguladığı şiddetle ilgili soruya Bruce, “ölen yaralanan var mı size daha sonra geri döneceğim.” karşılığını verdi.

Bruce, İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin soruşturmasındaki son durumla ilgi soruya da şöyle cevap verdi:

“Yaşadığımız dünyada sık sık birinin zarar görmesini, yaralanmasını veya öldürülmesini kınadığımızı söylemeliyim. İsrail'in yaptığı şeyin doğasına gelince, açıkçası bölgedeki herkesin tarihindeki en zor zamanlardan biri olan bu dönemde yapmak zorunda kaldıkları seçimlerin doğası hakkında konuşmayacağım.”

- İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

İsrail askerleri, 6 Eylül 2024'te işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi’yi başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.