Cumhurbaşkanı seçilen Peter Pellegrini: "Farklı siyasi görüşlerimizi sandıkta değil de meydanlarda silahla ifade edersek, 31 yıllık Slovak egemenliği boyunca birlikte inşa ettiğimiz her şeyi tehlikeye atmış oluruz"

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova, Başbakan Robert Fico'ya katıldığı bir etkinlikte düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Çaputova, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "mümkün olan en güçlü şekilde kınadığını" belirtti.

Saldırı karşısında "büyük bir şok yaşadığını" belirten Çaputova, "Bu kritik anda kendisine güç ve acil şifalar diliyorum. Düşüncelerim aynı zamanda ailesi ve yakınlarıyla birlikte." ifadesini kullandı.

- "Suikast girişimi Slovak demokrasisi için eşi benzeri görülmemiş bir tehdittir"

Slovakya'da 7 Nisan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 15 Haziran'da görevi Çaputova'dan devralacak olan Peter Pellegrini de X paylaşımında, saldırıya "En üst düzey anayasal yetkililerden birine yönelik bir suikast girişimi Slovak demokrasisi için eşi benzeri görülmemiş bir tehdittir." sözleriyle tepki gösterdi.

Pellegrini, "Başka bir siyasi görüşe yönelik nefretin varabileceği nokta beni dehşete düşürüyor. Her konuda hemfikir olmak zorunda değiliz ancak görüş ayrılıklarımızı demokratik ve yasal yollarla ifade etmenin pek çok yolu var." değerlendirmesini yaptı.

Siyasilere yönelik tepkinin seçimler aracılığıyla verilmesi gerektiğini vurgulayan Pellegrini, "Farklı siyasi görüşlerimizi sandıkta değil de meydanlarda silahla ifade edersek, 31 yıllık Slovak egemenliği boyunca birlikte inşa ettiğimiz her şeyi tehlikeye atmış oluruz." dedi.

Fico'ya acil şifalar dileyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Pellegrini, bu tür eylemlerin "evrensel olarak herkes tarafından kınanması gerektiğini" vurguladı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun ülkenin Handlova kasabasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirilmişti.