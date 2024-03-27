Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Güney Kıbrıs arasında dün, yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirin aklanmasının önlenmesine yönelik iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bir yıl kadar önce, ABD ile İngiltere tarafından Rum şirketlerine yaptırım uygulanmasının ardından, Güney Kıbrıs’ın ABD ile iş birliği anlaşması imzalanacağını duyurduğunu, bu anlaşmayla, yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirin aklanmasıyla mücadele edilmesinin ve Güney Kıbrıs’taki Rus çıkarlı şirketlerin, Güney Kıbrıs’ı kullanarak yaptırımları baypas etmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini yazdı.

Gazete, ABD Maliye Bakanlığı’nın yetkili kurumları tarafından önceki gün açıklanan son tedbirler öncesinde, ABD ile Güney Kıbrıs arasında uzlaşı sağlandığını kaydederken, ABD Büyükelçisi Julie D. Fisher’ın da sosyal medya hesabından hem yeni yaptırım paketini açıkladığını, hem de Güney Kıbrıs ile yapılan iş birliğinin, yaptırımlardan kaçmak isteyenlerin önüne geçilmesini sağlayacağını ifade ettiğini belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Güney Kıbrıs’taki yeni bir şirketin yaptırımlar listesine dahil edilmesinin, ABD ile söz konusu anlaşmanın imzalanması zorunluluğunu doğurduğunu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu yöndeki talebinin kabul edilerek, anlaşmayla ilgili resmi açıklamanın dün yapıldığını yazdı.

Gazete, ilerleyen günlerde Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Rum polisi arasında karşılıklı anlayış memorandumu da imzalanacağını ve bu memorandumla iki ülkenin hukuk sistemi arasındaki iş birliğinin de resmiyet kazanacağını kaydetti.

Haberde, yeni şirketin ise Igor Rudan’ın sahibi olduğu “Tokentrust Holdings Ltd” adlı şirket olduğu ve merkezinin Limasol’da bulunduğu ifade edildi.