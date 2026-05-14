Trump dün (13 Mayıs) Çin’e giti. ABD başkanına ziyarette finans, teknoloji, havacılık ve ticaret alanlarında faaliyet yapan 16 Amerikan şirketinin temsilcisi eşlik ediyor.

Bu seyahat, sekiz buçuk yıl aradan sonra bir ABD liderinin Çin’e ilk resmi ziyareti.

Trump ve Şi, Pekin’de görüştü.

Beyaz Saray, X’teki açıklamasında görüşmenin‘iyi geçtiğini’ belirtip “İki ülke İran’ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda anlaştı” dedi.

Çin, Hürmüz’ün askerileşmesine karşıymış

Devamında liderlerin Hürmüz Boğazı’nın serbest enerji akışını desteklemek için açık kalması gerektiği konusunda mutabık kaldığı belirtildi:

“Devlet başkanı Şi ayrıca Çin’in Hürmüz’ün askerileşmesine ve kullanımı için ücret talep edilmesine karşı olduğunu açıkça belirtti. Çin’in gelecekte Hürmüz’e bağımlılığını azaltmak için daha fazla Amerikan petrolü satın almaya ilgisini ifade etti.”

ABD başkanının Çin ziyareti 15 Mayıs’a kadar sürecek.

Hürmüz Boğazı, 28 Şubat’ta başlayan ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle fiilen kapalı. Savaşta 8 Nisan’dan bu yana ‘İsrail’in de uyacağı’ açıklanan ateşkes var.

Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20’si bu boğazdan geçiyor. Hürmüz’e özellikle Çin, Japonya gibi Asya ülkeleri bağımlı.