ABD ordusu, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrol ettiği bölgelerden fırlatılan bir kamikaze dronu Kızıldeniz üzerinde düşürdüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Yemen'de Husilerin kontrol ettiği bölgelerden ateşlenen İran üretimi KAS-04 (Samad-3) kamikaze dron, Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" muhribi tarafından vuruldu.

Kamikaze dronun, bölgeye askeri ekipman taşıyan 2 askeri gemiye eskortluk yapan "USS Carney"e yaklaştığı sırada düşürüldüğü ve gemide herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi.

Ekipmanın nereye gönderildiği belirtilmedi ancak ABD'nin, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarla birlikte bu ülkeye büyük miktarlarda silah ve askeri ekipman sevkiyatları yaptığı biliniyor.

Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) birçok kez saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

Husiler, 19 Kasım'da ise Kızıldeniz'de İsrailli gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuş, ardından İsrailli şirkete ait bir ticari gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiğini duyurmuştu.

CENTCOM, 23 Kasım'da da Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatıldığı tespit edilen çok sayıda "tek taraflı saldırı dronunun", ABD donanmasına bağlı "USS Thomas Hudner" muhribi tarafından vurulduğunu bildirmişti.