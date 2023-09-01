ABD'nin Massachusetts eyaleti yönetimi, bölgedeki göçmen yoğunluğunun yönetilebilmesi için 250 Ulusal Muhafız görevlendirdi.

Massachusetts Eyalet Valisi Maura Healey, eyaletin göçmen sorununa ilişkin yaptığı açıklamada, göçmenlere sığındıkları otellerde temel hizmetlerin sağlanmasına yardımcı olmak üzere 250 Ulusal Muhafızın görevlendirildiğini bildirdi.

Göreve gelecek hafta başlayacak Ulusal Muhafızların, göçmenler için yemek, temel gereksinimler, ulaşım ve sağlık hizmetleri gibi ihtiyaçların sağlanması konusunda koordinasyona yardımcı olacağı kaydedildi.

Talimatta, "Bölgesel Acil Müdahale Ekipleri de sığındıkları yerlerin denetlenmesine yardımcı olmak ve yönetimle doğrudan temas halinde olmak üzere görevlendirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Eyaletteki sığınma yerlerinde, aralarında çocuklar ve hamilelerin de bulunduğu yaklaşık 6 bin ailenin kaldığı biliniyor.

Eyalette, geçen ay göçmen sorununa ilişkin acil durum ilan edilmişti.

- ABD'deki düzensiz göçmen sorunu

ABD'ye giren yasa dışı göçmenler, sınır polisi tarafından kayda geçirilerek otobüslerle sığınma yerlerine götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD'de serbestçe dolaşabiliyor.

Teksas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmenlerin yükünü tek başlarına kaldıramayacakları gerekçesiyle bunların bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts ve California gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.

- Ulusal Muhafızlar kimdir?

Ulusal Muhafızlar, ABD'de büyük çaplı toplumsal olaylar ve doğal afet döneminde müdahale etmek ve ülkenin iç güvenliğini sağlamak için görev alıyor.

Birçoğu sivil hayat yaşayan ve yarı zamanlı orduda görev alan Ulusal Muhafızlar hem eyaletlerin hem de federal hükümetin yönetimi altında bulunuyor.