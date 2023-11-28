ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Hamas ile İsrail arasında Gazze'de çatışmalara verilen "insani aranın" mümkün olduğunca uzun sürmesini sağlamaya çalışacaklarını bildirdi.

Blinken ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO karargahındaki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın başlamasından hemen önce basına açıklama yaptı.

Blinken, toplantıda Ukrayna ve Batı Balkanlar gibi birçok konunun yanı sıra Gazze'deki durum ve daha genel anlamda Orta Doğu meselesinin görüşüleceğini söyledi.

Hamas ile İsrail arasında çatışmalara "insani ara" verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Blinken, "Rehinelerin evlerine, sevdiklerine kavuşmak üzere döndüklerini görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bunu mümkün olduğunca uzun süre devam ettirmeye ve mümkün olduğunca çok insanı getirmeye kararlıyız." dedi.

Stoltenberg de dışişleri bakanlarının Orta Doğu dahil olmak üzere birçok farklı acil güvenlik konusunu ele alacağını belirterek, "Gazze'de çatışmalara verilen aranın uzatılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu sayede Gazze halkının çok ihtiyaç duyduğu rahatlama sağlanmış ve daha fazla rehine serbest bırakılmıştır." diye konuştu.