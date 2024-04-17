Çin ordusu, savaş jetlerinin ABD uçağını takip ettiğini bildirdi

ABD donanmasına ait "P-8A Poseidon" tipi keşif uçağının Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ihtilaflı Tayvan Boğazı'nda uçtuğu bildirildi.

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada, uçağın, Tayvan Boğazı'nda uluslararası hava sahasından geçtiği belirtilerek, "ABD, Tayvan Boğazı'nda uluslararası hukuka uygun olarak hareket ederek tüm ülkelerin seyrüsefer hakları ve özgürlüklerini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Hava aracının Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD'nin özgür ve açık Hint-Pasifik anlayışına bağlılığının göstergesidir. ABD ordusu, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde hareket etmeyi, uçmayı ve yelken açmayı sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun, Tayvan ve çevresinden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı ise yaptığı açıklamada, Çin savaş jetlerinin, ABD uçağının geçişini takip ettiğini bildirdi.

Açıklamada, komutanlığa bağlı birliklerin daima teyakkuzda olduğu, bölgesel barış ve istikrarın yanında ulusal egemenliği ve güvenliği kararlılıkla koruyacağı belirtildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı da uçuşu doğrularken, uçağın kuzeyden güneye doğru Tayvan Boğazı'nı geçtiğini ve normal dışı bir durumla karşılaşılmadığını kaydetti.

Uçuşun, ABD ve Çin savunma bakanlarının, 2022'den bu yana ilk kez dün telefonla görüşmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

- Ada çevresinde Çin'e ait 10 hava aracı ve 7 gemi görüldü

Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 10 askeri hava aracının ve 7savaş gemisinin tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, 10 hava aracından 4'ünün, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu ve Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği belirtildi.

Çin, ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'deki ziyaretinden bu yana, Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırmış, Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.