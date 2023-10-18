ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadesini kullandı.

Blinken, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesindeki 'patlama' nedeniyle derin üzüntü" duyduğun belirten Blinken, ABD'nin sivil hayatın korunmasını savunduğunu kaydetti.

Blinken, mesajında, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadesine yer verdi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği belirtilmişti.