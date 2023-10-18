ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadesini kullandı.

Blinken, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesindeki 'patlama' nedeniyle derin üzüntü" duyduğun belirten Blinken, ABD'nin sivil hayatın korunmasını savunduğunu kaydetti.

Blinken, mesajında, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadesine yer verdi.

DSÖ Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı kınadı DSÖ Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı kınadı

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği belirtilmişti.