Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cibaliya mülteci kampının İsrail için "yasal bir hedef" olup olmadığına ilişkin soruya yanıt vermekten kaçındı.

John Kirby, basın toplantısında Cibaliya mülteci kampının İsrail için "yasal bir hedef" olup olmadığına ilişkin soruya "yanıt verecek bir konumda olmadığını" belirtti.

Kirby, "Dediğim gibi, bunlar İsrail'in savunma güçleri için sorular. Bunlar, onların operasyonları ve yalnızca onlar operasyonlarını yürütme biçimlerinde hedef alma kararlarına ilişkin konuşabilir." ifadelerini kullandı.

Yapacakları şeyin İsrail'e "destek" sağlamak olduğunu vurgulayan Kirby, aynı zamanda sivil zayiatın en aza indirilmesi ve insani yardımların ulaştırılmasının sağlanması konularında "ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını" kaydetti.

Kirby, İsrail'e silah desteği yapan ABD'nin İsrail'in saldırılarından "sorumlu olup olmadığı" sorusuna "Hedef alma kararlarını biz vermiyoruz. Bu kararları İsrail savunma güçleri veriyor." diye konuştu.

Kirby, ABD’nin Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırılması ve bölgedeki şiddet olaylarından kaçmak isteyen insanların güvenli şekilde bölgeden ayrılmaları için çatışmalara "gerektiği kadar" insani ara verilmesi için arabuluculuk yapmaya" çalıştıklarını söyledi.

John Kirby, çatışmalara insani ara verilmesinden kastının, "belirli amaçlara ulaşmak için geçici ve bölgesel aralar vermek" anlamına geldiğini söyledi.

Gazze'den 74 ABD vatandaşının ayrıldığını anlatan Kirby, "Bu sayının gün içerisinde artmasını umduklarını ve bölgedeki tüm ABD vatandaşlarını çıkarmak istediklerini " ifade etti.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.