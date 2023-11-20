ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Joe Biden bugün 81 yaşını doldurdu. Gelecek yıl ikinci görev dönemi için yarışacak olan Biden'ın yaşının yüksekliği seçmenlerde endişe kaynağı.

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Joe Biden bugün 81 yaşını doldurdu. Gelecek yıl ikinci görev dönemi için yarışacak olan Biden'ın yaşının yüksekliği, seçmenlerde endişe yaratıyor. Biden, Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerini kazanmayı başarırsa ikinci görev dönemi sonunda 86 yaşında olacak.

Demokrat Partili Biden'ın Beyaz Saray'da bugün bir Şükran Günü geleneği olarak iki hindiyi affetmesi bekleniyor. Biden'ın törende bugün bir yaş daha almış olmasına atıfta bulunması beklenmiyor.

Biden zaman zaman yaşıyla ilgili kamuoyunda espiriler yapıyor, yardımcıları programının çok daha genç yaştakiler için bile ağır olduğuna işaret ediyor ancak anketlere göre Biden'ın yaşı seçmenlerde en büyük endişe kaynağı. Biden'ın zaman zaman Air Force One uçağına binerken ya da inerken dengesini kaybetmesi, basın toplantılarında kimi zaman saçma yanıtlar vermesi bu endişeleri destekliyor. Kamuoyunda birçok kez gaf yapan Cumhuriyetçi partili muhtemel rakibi Donald Trump'ın ise 77 yaşında olması seçmenleri bu denli endişelendirmiyor.

Biden kamuoyunda yaşının yüksekliğini hafife alan bir görüntü çizmeye çalışıyor. Biden, Illinois'de sendikalı işçilerle buluşmasında "30 yaşında gibi göründüğümün farkındayım ama uzun süredir buralardayım" diye espri yaptı. Bir gazetecinin basın mensupları için ayrılan bölümde tökezlemesi üzerine de "Basının bunun ben olmadığını bilmesini isterim" dedi. Yaşının yüksekliğinin ise kendisine bilgelik getirdiğini vurgulayan Biden güven veren bir siyasetçi izlenimi vermeye çalışıyor.

ABD'de yapılan anketler ise bu soğukkanlı görünüme karşın yaş konusunun seçmenlerde önemli bir endişe kaynağı olduğunu ortaya koyuyor. ABC/Washington Post'un yaptığı ankete katılanların yüzde 74'ü Biden'ın ikinci bir görev dönemi için çok yaşlı olduğunu ifade etti, Trump için bu görüşte olanların oranı ise yüzde 50'de kaldı. Yahoo/YouGov anketine göre ise ABD vatandaşlarının yüzde 54'ü Biden'ın artık "başkanlık görevini yerine getirebilecek yeterliğe sahip olmadığı" inancında. Bu oran 2020 yılındaki seçimler öncesinde yüzde 41 düzeyindeydi.