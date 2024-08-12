Borrell, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in açıklamalarına ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

Uluslararası toplumun, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için çalıştığına işaret eden Borrell, öte yandan Ben-Gvir'in sivillere yakıt ve yardımın kesilmesi çağrısında bulunmasına tepki gösterdi.

Borrell, söz konusu açıklamanın, tıpkı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin "haklı" olabileceğini ima etmesi gibi, "savaş suçlarına teşvik" olduğunu belirterek, "Yaptırımlar gündemimizde yer almalıdır." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün açıklamaya ilişkin kınamasını desteklediğini bildiren Borrell, "İsrail hükümetini, savaş suçu işlemeye yönelik bu teşviklerle arasına kesin bir mesafe koymaya ve derhal ateşkes sağlanması için ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere iyi niyetle katılmaya çağırıyorum." ifadesine yer verdi.

- Ne olmuştu?

İsrail'deki Maarif gazetesine demeç veren Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini savunmuştu.

Ben-Gvir, "Gazze topraklarını işgal eder ve onlara yaptıklarının bedelini toprakla ödeyeceklerini söylersek, yakıt girişini durdurursak ve gönüllü göçü teşvik edersek, nihayetinde tam bir zafer elde edeceğimize inanıyorum. Bu bizim İsrail tarihinde ilk kez veya iki kez yaptığımız bir şey değil, bunu bir kez daha yapabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD, Mısır ve Katar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.