AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin yapay zekayla ilgili bazı kuralları basitleştirmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlayan yeni düzenlemeye nihai onayı verdiklerini açıkladı.

Açıklamada, düzenlemeyle yüksek riskli yapay zeka sistemlerine ilişkin kuralların yürürlüğe giriş tarihlerinin ertelendiğine işaret edilerek, "Yeni uygulama tarihleri, bağımsız yüksek riskli yapay zeka sistemleri için 2 Aralık 2027 ve ürünlere entegre edilmiş yüksek riskli yapay zeka sistemleri için 2 Ağustos 2028 olacak." ifadesi kullanıldı.

AB Yapay Zeka Yasası'na, rıza dışı cinsel ve mahrem içerik veya çocuk cinsel istismarı materyali üretimiyle ilgili yapay zeka uygulamalarını yasaklayan yeni bir hüküm eklendiği belirtilen açıklamada, gerçek kişilerin çıplak görüntülerini yapay zeka kullanılarak oluşturan veya mevcut fotoğraflarda kıyafetleri dijital olarak kaldırarak mahrem bölgeleri görünür hale getiren yapay zeka sistemlerinin kullanımının Aralık 2026'dan itibaren yasaklanacağı bildirildi.

Açıklamada, ulusal düzeyde kurulması öngörülen yapay zeka düzenleme test ortamlarının oluşturulması için son tarihin 2 Ağustos 2027'ye ertelendiği, yapay zeka tarafından üretilen içeriklere ilişkin şeffaflık yükümlülüklerinin uygulanması için sağlayıcılara tanınan geçiş süresinin ise 6 aydan 3 aya indirilerek yeni son tarihin 2 Aralık 2026 olduğu belirtildi.

Düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

AB Yapay Zeka Yasası, 1 Ağustos 2024'te yürürlüğe girmişti. Yapay zeka kullanımına aşamalı olarak katı kurallar getiren yasanın çeşitli hükümleri farklı zamanlarda uygulamaya alınıyordu. Yasaya göre, yüksek riskli yapay zeka sistemlerine ilişkin yükümlülüklerin Ağustos 2026'da başlaması bekleniyordu.

Böylece, AB Yapay Zeka Yasası kapsamında yüksek riskli yapay zeka sistemlerine ilişkin kuralların uygulanması ertelenmiş oldu.