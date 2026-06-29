KDC Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında doğrulanan vaka sayısı 1274 olurken, 360 kişi hayatını kaybetti.

Salgında 100'ün üzerinde kişi iyileşirken, yaklaşık 500 hastanın ise izolasyon altında tedavisi sürüyor.

Salgından en fazla etkilenen Ituri Eyaleti'nde 1165 vaka görülürken, Kuzey Kivu'da 106, Güney Kivu'da ise 3 vaka tespit edildi ve salgın Ituri'nin 23 bölgesine yayıldı.

- Mevcut salgının onaylanmış tedavisi ya da aşısı bulunmuyor

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

- Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.