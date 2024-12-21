AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşüncelerim Magdeburg'daki vahşi ve korkakça eylemin kurbanlarıyla birlikte." ifadesini kullandı.

Alman siyasetçi, olayın araştırılması ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de başsağlığı dileklerini ileterek, Almanya'nın yanında olduğunu kaydetti.

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.