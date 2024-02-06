AB Komisyonu, Avrupa'nın 2050 yılında iklim dostu kıta olabilmesi için hazırladığı ve sera gazı emisyonları düşürme hedeflerine ilişkin tavsiyeler içeren çalışmasını yayımladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sera gazı emisyonlarının 2040 yılına kadar yüzde 90 azaltılması tavsiyesinde bulundu.

AB Komisyonu, Avrupa'nın 2050 yılında iklim dostu kıta olabilmesi için hazırladığı ve sera gazı emisyonları düşürme hedeflerine ilişkin tavsiyeler içeren çalışmasını yayımladı. Çalışmada, Komisyon, AB'nin net sera gazı emisyonlarının 2040 yılına kadar 1990 seviyelerine göre yüzde 90 azaltılmasını önerdi.

Hedefi yakalamak için daha önce belirlenmiş olan 2030 yılına ilişkin yüzde 55 oranında sera gazı düşürülmesinde başarılı olunması gerektiği kaydedilen çalışmada, hedeflere uygun politik koşulların sağlanmasının önemine işaret edildi.

Çalışmada, sera gazı emisyonlarına ilişkin 2030 sonrası politika çerçevesini belirlemenin AB seçimleri sonrasında kurulacak yeni komisyonun sorumluluğunda olacağı belirtilerek, hedeflerin tutturulması için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının hızlandırılması, endüstriyel süreçlerle karbon depolama ve geri toplama gibi çeşitli yeni temiz teknolojilere yatırım gerekeceği kaydedildi.

Basına sızan taslak metinlerde bütün sektörlerin sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarına katkıda bulunması gerektiği belirtiliyordu.

Öte yandan çalışmanın taslağında bulunmasına rağmen yayımlanan son halinde tarım sektörünün emisyonlarının azaltılmasına yönelik somut hedefler yer almaması dikkati çekti.

AB Komisyonu'nun, Avrupa çapında yapılan çiftçi protestoları nedeniyle tarım sektörüne yönelik hedefleri çalışmadan kaldırdığı dikkati çekti.

Avrupa ülkelerinde çiftçiler son dönemde yoğun protestolar düzenliyor. Çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istiyor.

Birliğin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna ve diğer ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri, su tasarruf tedbirleri ile uzun süren bürokratik işlem ve süreçlerden şikayet eden çiftçiler, sorunlarına çözüm üretilmesini talep ediyor.

AB Komisyonu, geçen hafta çiftçilerin topraklarının bir kısmını nadasa bırakmasına ilişkin kurallara muafiyet getirilmesi yönünde bir teklif hazırlamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün tarım ilacı pestisit kullanımını 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltma planından vazgeçildiğini açıklamıştı.

AB ülkelerinin tarım bakanları, 26 Şubat'ta Brüksel'de sektörün sorunlarını görüşecek. Bu tarihe kadar Komisyon'dan çiftçilerin sıkıntılarını gidermeye yönelik yeni adımlar bekleniyor.