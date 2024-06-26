Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birliğin Rusya'nın AB ülkelerinden 81 basın kuruluşuna yaptırım uygulama kararını kınadığını duyurdu.

Borrell tarafından, Rusya'nın "mütekabiliyet gereği" AB'den 81 basın kuruluşuna yaptırım uygulamasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"AB, Rus yetkililerin Rusya'da Avrupa medyasına erişimi engelleme yönündeki tamamen temelsiz kararını kınıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, yasaklanan Avrupa medyasının gazetecilik ilke ve standartlarına göre çalıştığı, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları da dahil olmak üzere Rus izleyicilere de gerçek bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada, AB'nin yaptırım uyguladığı "Rus dezenformasyon ve propaganda yayın organlarının özgür ve bağımsız bir medyayı temsil etmediği" ve bu kuruluşların Rus yetkililerin kontrolü altında olduğu savunuldu.

Öte yandan Macaristan'ın kınama kararını veto ettiği, oybirliği bulunmadığı için açıklamanın AB liderlerinin oluşturduğu Konsey değil, Yüksek Temsilci Borrell tarafından yapıldığı öğrenildi.

- AB, Rus medya kuruluşlarını yasaklamıştı

AB Konseyi 2 Mart 2022'de, Rus medya kuruluşları Russia Today (RT) ve Sputnik'in AB içindeki yayınlarını yasaklama kararını yürürlüğe sokmuştu.

Konsey, Rus medya kuruluşlarının İngilizce, Almanca, Fransızca ile İspanyolcayı da içeren yayınlarının "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve AB karşıtı dezenformasyon ile bilgi manipülasyonu" sona erene kadar yasaklandığını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından 25 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada da AB'nin, 17 Mayıs'ta RİA Novosti, İzvestiya ve Rossiyskaya Gazeta'ya yaptırım kararı aldığı hatırlatılarak, mütekabiliyet gereği Rusya'nın da AB'den 81 basın kuruluşuna yaptırım uygulayacağı belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığınca açıklanan, yaptırım uygulanacak basın kuruluşları arasında Agence France Presse (AFP), Der Spiegel, El Mundo, RAI, La Repubblica, La Stampa, Belsat, Le Monde ve Politico da bulunuyor.