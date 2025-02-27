- "Türkiye stratejik bir ortak, AB adayı bir ülke ve NATO müttefikidir. İlişkimizi güçlendirmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz"-Costa, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs gör﻿üşmeleri konusundaki çabalarını desteklediğini bildirdi​​​​​​​

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde ilişkileri güçlendirme mesajı verdi.

Costa, telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güzel bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Costa, "Türkiye stratejik bir ortak, AB adayı bir ülke ve NATO müttefikidir. İlişkimizi güçlendirmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Costa, "Bu zorlu zamanlarda, Türkiye'nin önemli bir küresel ve bölgesel aktör olarak rolünü takdir ediyoruz. Ukrayna'da kalıcı barışı sağlamak ve Suriye'de kapsayıcı ve demokratik bir geçişi desteklemek için yakın bir şekilde birlikte çalışmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede, Kıbrıs konusunun da gündeme geldiğini vurgulayan Costa, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs gör﻿üşmeleri konusundaki çabalarını desteklediğini bildirdi.​​​​​​​