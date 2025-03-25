Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'da "adil ve kalıcı" bir barışın sağlanması için desteklerinin süreceğini belirterek, Rusya'nın başka ülkeleri de sınır ihlalleriyle tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

Costa, Avrupa Politika Merkezi (EPC) tarafından Brüksel'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada AB'nin savaş sonrası bir barış projesinden nasıl küresel bir ekonomik ve siyasi güce dönüştüğünü anlattı.

Birliğin 2008'deki ekonomik krizden Kovid-19 salgınına ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına kadar krizlere gösterdiği "dirence" işaret eden Costa, yaşanan her zorluğun Avrupa'nın birliğini ve kararlılığını pekiştirdiğini ifade etti.

AB'nin ileriye dönük genişleme ve küresel işbirliklerine olan bağlılığını bir kez daha teyit eden Costa, Batı Balkanlar, Ukrayna ve Moldova'nın Birliğe entegre edilmesi ve uluslararası müttefiklerle ekonomik ve diplomatik bağların güçlendirilmesi yönünde devam eden çabalara işaret etti.

- "Rusya neden başka herhangi bir ülkenin de sınırlarına saygı duysun ki?"

AB'nin Ukrayna'da "adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın koşullarını yaratmak için" Kiev'e desteğinin süreceğini kaydeden Costa, "Eğer Rusya Ukrayna'nın sınırlarının sadece harita üzerinde bir çizgi olduğunu düşünüyorsa, neden başka herhangi bir ülkenin de sınırlarına saygı duysun ki?" ifadesini kullandı.

Ukrayna'yı desteklemek ve Avrupa'yı askeri saldırılara karşı kendini savunabilir hale getirmek için daha fazla savunma yatırımı yapılmasına ihtiyaç olduğunu söyleyen Costa, "Tarihimiz boyunca olduğu gibi bugünün krizlerinden de daha güçlü çıktığımızdan emin olmalıyız." diye konuştu.