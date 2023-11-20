Avrupa Komisyonu’nun bugün, Kıbrıs'ta Yeşil Hat üzerinden hâlihazırda ticaret yapan ya da yapmak isteyen işletmelere ve kişilere bilgi ve teknik yardım sağlamak üzere tasarlanan ‘Yeşil Hat Ticaretini ve İşletmeleri Destekleyen yeni AB One Stop Shop’ servisini Lefkoşa'da açtığı bildirildi.

Komisyon’dan yapılan açıklamaya göre, ‘One Stop Shop’ hem Kıbrıslı Rum hem de Kıbrıslı Türk üretici ve tüccarlara Yeşil Hat ticaretine ilişkin prosedürler hakkında ve Kıbrıs Türk ürünlerinin AB pazarına sunulurken uyulması gereken AB standartları ve gereklilikleri hakkında bilgi sağlayacak.

One Stop Shop, Yunanca, Türkçe ve İngilizce bilen uzmanlar istihdam edecek ve üç dilli yeni bir web sitesi sunacak. Ayrıca üreticilere ve tüccarlara yönelik ağ oluşturma etkinlikleri düzenleyecek.

Uyum ve Reformlardan sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira, “Yeşil Hat ticaretinin artırılması Komisyon'un Kıbrıs'taki temel önceliklerinden birisidir. Yeşil Hat ticareti, insanları ve işletmeleri bir araya getirerek her iki toplumdan işletmeler için önemli ekonomik fırsatlar sunmaktadır. Karşılıklı ticareti teşvik etmek suretiyle, iki toplum arasında güven ve anlayışın oluşmasına katkı sağlayabiliriz.” ifadelerini kullandı.

‘One Stop Shop’un Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmayı amaçlayan Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı altında finanse edildiği, AB’nin 2006 yılından bu yana yardım programına 688 milyon Euro tahsis ettiği kaydedildi.

Yeni hizmetle ilgili sorular için [email protected] ile iletişime geçilebilir.