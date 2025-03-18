Von der Leyen, Danimarka Kraliyet Askeri Akademisi'nde, Avrupa'nın savunması konulu bir konuşma yaptı.

Sözlerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilhak söylemlerini sürdürdüğü Grönland ile ilgili başlayan von der Leyen, "Grönland halkının tamamına ve Danimarka'nın tamamına şunu açıkça belirtmek istiyorum. Avrupa her zaman egemenlik ve toprak bütünlüğünden yana olacaktır." dedi.

Rusya'dan yönelen tehdide dikkati çeken von der Leyen, AB'nin içinde bulunduğu durumu şöyle aktardı:

"Rusya, geri dönüşü olmayan bir savaş ekonomisi yaratma yolunda. Askeri-endüstriyel üretim kapasitesini büyük ölçüde genişletti. Federal bütçenin yüzde 40'ını savunmaya harcıyor. Bu, gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 9'u. Bu yatırım, Ukrayna'daki savaşını körüklerken, Rusya'yı Avrupa demokrasileriyle gelecekteki çatışmaya hazırlıyor. Bu tehditler artarken, en eski ortağımız olan ABD'nin odak noktasını Asya Pasifik'e kaydırdığını görüyoruz."

"Avrupa öne çıkmaya hazır. Kaçınılmaz olan değişimi kontrol altına almaya hazırız" diyen von der Leyen, "2030 Hazırlığı" olarak nitelediği; "güvenilir caydırıcılık sağlamanın, yeniden silahlanma ve yetenek geliştirme" stratejisinden söz etti.

Ursula von der Leyen, "'2030 Hazırlığı', stratejik bir avantaj olan bir savunma sanayisi üssüne sahip olmak anlamına gelir. Ancak '2030 Hazırlığı' olmak için hemen harekete geçmemiz gerekiyor. İşte AB'nin devreye girdiği yer burası. Açık olmak gerekirse üye ülkeler, doktrinden konuşlandırmaya kadar kendi birliklerinin sorumluluğunu ve silahlı kuvvetlerinin gereksinimlerinin tanımlanmasını her zaman elinde tutacak. Avrupa düzeyinde ihtiyaç duyulan çok şey var. Yarın '2030 Hazırlığı' için bir yol haritası sunacağız." diye konuştu.

Yeni stratejinin 4 temel önceliği olduğunu belirten von der Leyen, şunları anlattı:

"İlk ve en önemli öncelik savunma harcamalarındaki artıştır. Hepimiz savunmaya çok uzun süredir yetersiz yatırım yapıldığını biliyoruz. Üye devletlerin savunma harcamaları 2021'den bu yana yüzde 31'den fazla arttı. Bu daha iyi ancak yeterli değil. Yine de ABD, Rusya ve Çin'inkinden çok daha düşük. Avrupa savunmasını yeniden inşa etmek, hem kamu hem de özel sektör için uzun vadeli büyük yatırımlar gerektirecektir. Bu nedenle Komisyon, Avrupa savunmasına 800 milyar avroluk yatırım yapma planını ortaya koydu. Bu, üye devletler için 150 milyar avroyu hızla serbest bırakabilecek 'SAFE' adlı yeni bir araç içeriyor. Bu, daha iyi, daha hızlı ve daha fazla Avrupa satın almamıza yardımcı olacak ve ortak tedarikleri kolaylaştıracak."

Von der Leyen, ikinci unsurun yetenek açıklarını kapatmak olduğunu aktararak, "Bu, altyapı ve askeri hareketlilik gibi temellerle başlar. 2030 yılına kadar, birliklerin ve askeri teçhizatın hızlı bir şekilde taşınmasını kolaylaştıran, AB çapında işleyen bir kara koridorları, havaalanları ve limanlar ağına ihtiyacımız var. Aynı zamanda, hava ve füze savunması, topçu sistemleri, mühimmat ve füzelere yatırım yapmamız gerekiyor. Avrupa'nın her türlü insansız sistemi ve bunların arkasındaki gelişmiş yazılım ve sensörleri geliştirmesi gerekiyor. Aynısı siber veya askeri yapay zeka veya kuantum hesaplama için de geçerlidir." düşüncesini dile getirdi.

Avrupa savunması için üçüncü önceliğin Ukrayna'ya desteği artırmak olduğunun altını çizen von der Leyen, "Ukrayna'yı potansiyel işgalciler için hazmedilemez olacak kadar güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Bu yüzden Ukrayna'nın gücüne yatırım yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Ursula von der Leyen, "Ancak yapabileceğimiz çok daha fazla şey var. Bunu gerçeğe dönüştürmek için, AB ve üye ülkelerin Ukrayna'ya askeri desteğini koordine etmek üzere Ukrayna ile ortak bir Görev Gücü kuracağız. Ukrayna da bizi destekleyebilir. Aslında, Ukrayna'nın savunma sanayisinin dönüşümünden öğrenebileceğimiz çok şey var. Endüstriyel tabanının yenilikçiliği, hızı ve ölçeği dikkate değer. Bu nedenle, Ukrayna'nın Avrupa savunma ekipmanı pazarına entegrasyonunu hızlandırmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Son önceliğin Avrupa'nın savunma sanayisi tabanını güçlendirmek olduğunu bildiren von der Leyen, "Birçok rekabetçi ve dünya lideri savunma şirketimiz var. İnovasyonun ön saflarında yeni teknolojiler geliştiren birçok KOBİ var. Ancak endüstriyel tabanımız hala yapısal zayıflıklara sahip. Henüz üye ülkelerin ihtiyaç duyduğu miktarlarda ve hızda savunma sistemleri ve ekipmanları üretemiyor. Yerel pazarlara hitap eden baskın ulusal oyuncularla çok parçalı kalmaya devam ediyor. Gelgiti tersine çevirmemiz gerekiyor. Bu, Avrupa'ya yatırımla başlıyor. Bugün savunma yatırımlarının çoğu Avrupa dışına gidiyor." görüşünü paylaştı.

Mevcut durumun sürdürülebilir olmadığına dikkati çeken von der Leyen, "Daha fazla Avrupa ürünü satın almalıyız. Çünkü bu, Avrupa savunma teknolojisi ve endüstriyel tabanını güçlendirmek anlamına gelir. Bu, inovasyonu teşvik etmek anlamına gelir. Bu, savunma ekipmanları için AB çapında bir pazar yaratmak anlamına gelir. Ayrıca, şirketlerin yatırımı yönlendirmek ve kapasiteyi artırmak için çok yıllık siparişlerin istikrarlı bir akışına ihtiyaçları vardır. Bu nedenle talebimizi ve ortak tedarikimizi bir araya getirmek daha da önemlidir. Bunu gerçekleştirmeye yardımcı olmak için bir Avrupa Askeri Satış Mekanizması kuracağız." dedi.

Von der Leyen, üye ülkelerin Avrupa savunma tedarik zincirlerine tam olarak güvenebilmeleri gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnovasyonu, araştırmayı ve becerileri serbest bırakacaktır. Sertifikasyondan izin almaya ve mevcut sözleşmelere katılmaya kadar kuralları ve düzenlemeleri basitleştirmek için bir Savunma Omnibus'u (bütüncül bir düzenleme) ortaya koyacağız. Karşılaştıkları tüm engelleri incelemek için Savunma Sanayisi ile Stratejik Bir Diyalog düzenleyeceğiz."