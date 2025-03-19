

ABD'deki Trump yönetiminden yönelen baskıyla "savunma"yı odağına alan AB, bu zirvede geride kaldığı "ekonomide rekabetçilik" başlığını masaya yatıracak

Avrupa'nın savunması ve Ukrayna'ya destek konularının da gündemden düşmeyeceği zirvenin ardından AB yönetimi, Türkiye'nin de aralarında olduğu fikirdaş ülkelerle istişare için bir kez daha çevrim içi ortamda bir araya gelecek

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri rekabetçiliğin artırılması, kıtanın güvenliği ve savunmasına dair yeni planlar, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, düzensiz göçle mücadele ve ABD ile ilişkilerdeki sorunları görüşmek üzere yarın Brüksel'de toplanacak.

AB'ye üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderliğinde yarın olağan zirve toplantısı için Brüksel'de bir araya gelecek.

Üst düzey bir AB yetkilisinden alınan bilgilere göre, liderler ilk istişareyi Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile yapacak.

Oturumların bir bölümüne Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da zirvede hazır bulunacak.

Bu zirvenin ana konusu ise ekonomik gelişmeler olacak. Özellikle rekabetçilik, ABD'de Donald Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesi öncesinde Avrupa gündeminde üst sırada yer alıyordu.

AB, geri kalmaya başladığı bu alana odaklanmayı planlıyordu.

Ancak Trump'ın AB'yi savunma yatırımlarını artırmaya zorlaması ve Ukrayna'daki savaşı bitirdikten sonra güvenlik garantilerinin Avrupa tarafından verilmesi gerektiği ısrarı, AB'nin önceliklerini değiştirmesine neden oldu.

Bu kapsamda son zirvede, AB olağan gündemine geri dönerek rekabetçiliğini artırma konusunu masaya yatıracak. Ayrıca liderler, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek tarife getirmesi üzerine yapılan misillemeyi ve olası ticari gerilimleri de görüşecek.

Ekonomi ve rekabetçilik gibi konuların tartışılacağı oturuma, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Paschal Donohoe de katılacak.

Zirvede, özellikle bürokratik işlemlerin ve mevzuatın basitleştirilmesi, enerji konuları ve AB içinde tasarruf ve yatırım birliği kurulması başlıkları görüşülecek.

Bürokratik işlemlerin azaltılması ve sadeleştirilmesi ile sermaye piyasalarının geliştirilmesi konusunda atılacak somut adımlar liderlerce belirlenecek.

Zirvede, özellikle son dönemde ciddi sıkıntılar yaşayan Avrupa otomobil sanayisinin sorunlarına odaklanılacak. Avrupa'daki otomobil üreticileri, Çin ve ABD şirketleri ile rekabette ciddi sorunlar yaşıyor. Liderler bu sektörün nasıl desteklenebileceğini tartışacak.

AB'nin gelecekteki bütçesi de liderlerce görüşülecek.

AB'nin Çok Yıllık Mali Çerçevesi olarak adlandırılan bütçesinde yer alması beklenen yeni öz kaynaklar hakkında ilk görüş alışverişi yapılacak.

Birliğin belirlediği ve yüksek maliyetli yeni önceliklere sağlanacak kaynağın nereden temin edilebileceği üzerinde görüşmeler gerçekleştirilecek.

- Ukrayna

Zirvede Ukrayna ile ilgili son gelişmeler de öncelikli olarak görüşülecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de video konferans yoluyla AB liderlerine hitap edecek.

ABD'nin barış teklifinin detayları masaya yatırılacak.

6 Mart'ta yapılan savunma ve Ukrayna konulu olağanüstü zirvede 26 üye ülkenin üzerinde anlaştığı "desteğe devam" temalı sonuçların fikri takibi yapılacak. Macaristan'ın karşıtlığı ise aşılmaya çalışılacak.

- Savunma

Avrupa'nın savunmasıyla ilgili yapılacak oturumda AB Komisyonunun gün içerisinde sunacağı, savunmada yol haritası teşkil etmesi planlanan "Beyaz Bülten" görüşülecek.

Bu belgenin ana unsurunu, AB'nin Trump'ın baskısı karşısında doğan savunma yatırımlarını artırma ihtiyacını finanse etmek için planladığı 800 milyar avroluk paket oluşturuyor.

Bilgi alınan AB yetkilisi, bu konuda derin bir tartışma yapılmayacağını, yalnızca liderlerin belgede sunulan unsurları gözden geçireceğini söyledi.

Yetkili, "Savunma, bu konudaki hazırlığı ileriye taşımak için 'net bir eylem ve aciliyet' mesajıyla zirvenin gündeminde yer alacak." ifadesini kullandı.

- Türkiye'nin de dahil olduğu fikirdaş ülkeler girişimi

AB liderleri, zirvenin ardından 21 Mart Cuma akşamı video konferansla Türkiye, İngiltere, Kanada, İzlanda ve Norveç'in yanı sıra Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya liderleriyle savunma konulu toplantı yapacak.

Bu formatta ilk toplantı, 6 Mart'taki olağanüstü savunma zirvesinin ardından, 7 Mart'ta yapılmıştı. Costa, bu istişarelerin sürdürüleceğini bildirmişti.

İlk toplantıda yalnızca 5 NATO ülkesi; Türkiye, İngiltere, Kanada, İzlanda, Norveç yer alırken, bu kez Asya-Pasifik'ten de 3 ülkenin yer alması dikkati çekti.

- Göç

Liderler, geçen sene üzerinde anlaşılan ortak göç ve iltica kuralları çerçevesinde şimdiye kadar atılan somut adımları görüşecek.

AB Komisyonuna verilen görev kapsamında von der Leyen'in geçen hafta sunduğu geri dönüşlere dair sunduğu yasa teklifi de liderlerce ele alınacak.

Söz konusu yasa teklifi, geri dönüşleri hızlandırmak için bürokratik süreçleri kısaltmayı ve bir ülkenin çıkardığı sınır dışı kararını tüm üye ülkelerde geçerli kılmayı sağlamayı hedefliyor.

Paketin en can alıcı unsuru ise son aylarda başta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni olmak üzere sağ kanattan liderlerin, göçmenleri 3. ülkelerde oluşturulacak merkezlere gönderme fikrini yasal çerçeveye oturtması.

Von der Leyen'in teklifi yasalaşırsa sığınma başvurusu kabul edilmeyen göçmenler, yalnızca menşe ya da transit ülkelere değil AB'nin anlaştığı herhangi bir 3. ülkeye gönderilebilecek.

- Orta Doğu

Liderler, BM Genel Sekreteri Guterres ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele alacak.

AB Konseyi Başkanı Costa, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye önceki gün düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili "üzüntü ve şok içinde" olunduğunu duyurmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılara son vermesi gerektiğini bildirmişti.

"İsrail askeri operasyonlarına son vermeli." çağrısı yapan Kallas, Gazze'ye insani yardım ve elektrik girişinin yeniden başlatılması gerektiğini belirtmişti.

Liderlerin bu gelişmeler ışığında Gazze'deki son durumu görüşmesi bekleniyor.

- "Kıbrıs" görüşmeleri

Cenevre'de BM öncülüğünde önceki gün başlayan ve Kıbrıs meselesinde ileriye dönük bir yol belirlenmesi için görüş alışverişinde bulunulması öngörülen toplantı da AB liderlerinin gündeminde olacak.