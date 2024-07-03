Avrupa Birliği (AB), Fransa'da deniz üstü rüzgar enerjisi kurulumuna yaklaşık 11 milyar euro kamu desteği sağlanmasına onay verdi.

AB Komisyonu, Fransa'nın deniz üstü rüzgar enerjisi yatırımlarını destekleme planının onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, Fransa'nın net sıfır ekonomiye geçişi teşvik etmek amacıyla yenilenebilir enerji alanında deniz üstü rüzgar enerjisini desteklemeye yönelik 10 milyar 820 milyon euroluk bir planı Komisyona bildirdiği ifade edildi.

Destek programının 20 yıl boyunca geçerli olacağına işaret edilen açıklamada, tedbirin özellikle Güney Atlantik ve Normandiya'da olmak üzere iki adet tabana sabit açık deniz üstü rüzgar santralinin inşasını ve işletilmesini destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada, desteğin bölge başına bir yararlanıcıyı belirlemek üzere düzenlenecek şeffaf ihale süreçleri ile sağlanacağı, kaynağın iki yönlü bir fark sözleşmesi kapsamında aylık değişken prim şeklinde verileceği ifade edildi.

Fransa'nın hazırladığı planın AB kurallarına uygun bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun yeşil dönüşümü hızlandıracağı kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor. Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.