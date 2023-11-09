2025'te yürürlüğe girmesi öngörülen yeni Euro 7 standardı ile araçların emisyon seviyelerinin daha fazla düşürülmesi amaçlanıyordu

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde içten yanmalı motora sahip araçlara daha katı emisyon kuralları getirecek Euro 7 standartlarına ilişkin tutumunu belirledi.

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, emisyonları azaltmaya yönelik yeni Euro7 kuralları hakkında AB ülkeleriyle yapılacak müzakerelerdeki pozisyonu içeren belge oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, Euro 7 ile egzoz emisyonlarındaki nitrojen oksit, partikül madde, karbon monoksit ve amonyak sınırları güncellenecek.

Lastiklerden ve frenlerden kaynaklanan parçacıklar ve kirlilik azaltılacak. Elektrikli otomobillerin batarya dayanıklılığı artırılacak. Ağır vasıtalara daha katı emisyon sınırları getirilecek. Vasıtaların egzoz emisyonları da gerçek sürüş koşullarına göre ölçülecek.

Euro 7 kuralları bu aşamadan sonra üye ülkeler ve AP arasında müzakere edilerek son halini alacak.

AB Komisyonu, geçen yıl Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda AB'de satılan yeni araçlardan kaynaklanan kirliliği azaltmak için Euro 7 standartları teklifini açıklamıştı.

2025'te yürürlüğe girmesi öngörülen yeni Euro 7 standardı ile araçların emisyon seviyelerinin daha fazla düşürülmesi amaçlanıyordu.

AB ülkeleri, mart ayında 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine onay vermişti. Bu çerçevede, otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını sıfırlayacak. Böylece AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren karbon salan benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.