Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Dışişleri ve Savunma Bakanları, Lüksemburg'da Ukrayna ve Orta Doğu'daki son durumu ele almak için bir araya geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı öncesinde basına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlarının rutin toplantısına, Savunma Bakanlarının da katıldığını ve ana gündemin "Ukrayna ve Orta Doğu'daki durum" olacağını söyledi.

Borrell, Rusya'nın başta enerji altyapısına yönelik olmak üzere Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar karşısında bu ülkeye hava savunma sistemleri sağlamanın önemine değinerek, bakanların bu yardımın hızlandırılması ve daha fazla mühimmat sağlama konusunu görüşeceklerini belirtti.

Geçen haftaki AB zirvesinde, liderlerin İsrail'e düzenlediği saldırılar nedeniyle İran'a karşı yaptırım kararı aldıklarını anımsatan Borrell, bakanların bunların detayları üzerinde çalışacaklarını aktardı.

Borrell, bakanların İsrail'e Gazze'nin Refah bölgesine saldırmaması, sivilleri hedef almaması konusundaki uyarılarını yineleyeceklerini kaydetti.