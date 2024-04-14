Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası gelişmeleri ele almak üzere 16 Nisan'da olağanüstü toplantıda bir araya gelecek.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarını 16 Nisan'da video konferans yoluyla toplanmaya çağırdığını duyurdu.

Borrell, "Amacımız bölgenin geriliminin düşürülmesine ve güvenliğine katkıda bulunmaktır." ifadesini kullandı.

AB, İran'ın İsrail'e saldırısını şiddetle kınayarak, "bölgesel güvenliğe ciddi tehdit" nitelemesinde bulunmuştu.

- İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

-Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan’a, İsrail'e yönelik misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediklerini söyledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Fidan, İran'ın dün gece İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğini iletti ve gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da İsrail’e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, ülkesinin saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi.

Abdullahiyan, İran’ın yeni bir saldırıya uğraması halinde, bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini kaydetti.

-Arap ülkelerinden İran ile İsrail'e itidal çağrısı

Arap ülkeleri, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasını hedef alan İsrail saldırısına, füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) karşılık vermesinin ardından ilgili taraflara gerilimi durdurma ve itidal çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "tüm taraflara en üst düzeyde itidal gösterme, bölgeyi ve halkını savaş tehlikelerinden koruma" çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) de uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik sorumluluğunu üstlenme çağrısı yapıldı ve büyümesi halinde söz konusu krizin ciddi sonuçları olacağı kaydedildi.

Umman Dışişleri Bakanlığı da bölgeyi ve halkları savaş tehlikelerinden korumak için itidalli olunmasının önemini vurguladı.

Bakanlık yaptığı açıklamada, BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Umman ayrıca Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanmasının gerekliliğine, bölgenin tamamına insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması ve yardım koridorlarının açılması gerektiğine dikkati çekti.

Kuveyt de itidal, bölgeyi ve halkını gerilimin tırmanmasından koruma çağrısında bulundu.

Mısır ise "bölgeyi ve halklarını daha fazla istikrarsızlık ve gerilim faktörlerinden korumak için en üst düzeyde itidal" çağrısı yaptı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, ilgili tarafların, bölgenin istikrarını ve halkının güvenliğini tehdit edecek herhangi bir gerilimi önlemek için itidalli davranması gerektiğini bildirdi.

-Hava sahaları kapatılmıştı

Lübnan, Ürdün ve Irak, İran'ın tepkisi sonrasında yaşanan gelişmeler nedeniyle hava sahalarının kapatıldığını açıklamıştı.

Sabah saatlerinde de söz konusu üç ülkenin yetkili makamları, saldırı nedeniyle tüm uçuşlara kapattıkları hava sahalarını yeniden açtı.

Mısır Hava Yolları da yaptığı açıklamayla, "bölgesel olaylar ve hava sahalarının kapatılması nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar" bu ülkelere gidiş-dönüş uçuşlarını askıya aldı.

Kuveyt Hava Yolları da "tüm gelen ve giden uçuşların gerilimli bölgelerden uzağa yeniden yönlendirileceğini ve uçuşların yeni seyahat programlarına göre planlanacağını" duyurdu.