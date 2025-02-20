Avrupa Birliği (AB) personeli, 24 Şubat'ta yapılacak AB-İsrail Ortaklık Konseyi Toplantısı öncesinde, Birliğin İsrail politikasını protesto etti.

AB'nin çeşitli kurumlarında çalışan 100 civarı personel, AB Komisyonu binasının önünde toplandı.

Daha önce de Birliğin İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı karşısında sessizliğine karşı da bir araya gelen çalışanlar, bu kez 24 Şubat'ta yapılacak AB-İsrail Konseyi Toplantısı'nı protesto etti.

"AB personeli barış ve adaletten yana", "Ateşkese uyun", "Cezasızlığı durdurun", "Filistinlilerin haklarına saygı gösterin", "İsrail işgaline son verin" yazılı dövizler açan personele İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) AB kurumları nezdindeki temsilciliğini yapan Direktör Yardımcısı Claudio Francavilla da eşlik etti.

Francavilla, AB-İsrail Konseyi Toplantısı'na ilişkin, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkardığı bir başbakan tarafından yönetilen hükümetle işler her zamanki gibi sürdürülemez." dedi.

Ortaklık Konseyi Toplantısı'nın tek amacının, İsrailli yetkililere suçları nedeniyle yaptırıma maruz kalacaklarını söylemek olması gerektiğini belirten Francavilla, yasa dışı yerleşimlerle ticareti durdurma, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerinin desteklenmesi, yasa dışı yerleşimlerin ortadan kaldırılması, tüm esirlerin serbest bırakılması, İsrail apartheid'ının sonlandırılması çağrısında bulundu.

- "Açıkça suç ortaklığı"

AA muhabirine açıklamada bulunan AB çalışanı John Doyle, İsrail'e karşı Gazze, Batı Şeria ve Lübnan halkı ile dayanışma için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Doyle, İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısı'nın kurucu anlaşmasının 2. maddesine işaret ederek bu maddenin, anlaşmanın sürdürülmesini insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi şartına bağlandığını ve İsrail'in soykırım, etnik temizlik ve katliamları karşısında iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

İrlandalı AB çalışanı, Ortaklık Konseyi Toplantısı'nı "Utanç verici. Açıkça suç ortaklığı" diye nitelendirdi.

- AB-İsrail Ortaklık Konseyi 24 Şubat'ta toplanacak

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın başkanlık edeceği toplantı, 24 Şubat'ta yapılacak.

Toplantıya AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica ve AB üye ülkelerinin temsilcileri de katılacak.

Başta İrlanda ve İspanya olmak üzere bazı üye ülkeler, AB'den İsrail'e ticari ayrıcalıklar tanıyan Ortaklık Konseyi Anlaşması'nı, 2. maddesinde zikredilen "insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlılık" şartı gerekçesiyle feshetmesini istiyor.

Bir önceki AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell döneminde bu konuda tartışmalar yapılmış, adımlar atılmıştı.

Yeni Yüksek Temsilci Kallas, 1 Aralık 2024'te görevi devralmasının ardından AB-İsrail Ortaklık Konseyini bir araya getirerek üye ülkelerin İsrailli muhataplarına endişelerini doğrudan iletmesine imkan sağlayacağını duyurdu.

Toplantıda, 2. madde konusunun belli üye ülkelerce dile getirilmesi, bazı üye ülkelerin ise İsrail'le ilişkilerin gerildiği Borrell döneminin ardından yeni bir sayfa açılmasını savunması bekleniyor.

AB'nin 2011'de Suriye ile yaptığı gibi insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlılığın ortadan kalkması gerekçesiyle bu tür anlaşmalarını askıya aldığı örnekler bulunuyor.