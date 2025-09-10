Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE)" isimli ortak savunma girişimi kapsamında 150 milyar euroluk fondan talepte bulunan 19 üyeye ayrılacak miktarların belirlendiğini duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik genelinde savunma hazırlıklarını güçlendirmeyi amaçlayan toplam 150 milyar euroluk SAFE mekanizması kapsamındaki mali desteğin üyelere "ön tahsis" yöntemiyle dağıtılmasını öngören plan kabul edildi.

Nihai dağılım, AB üyelerinin savunma projeleri ve hazırlık seviyelerine göre şekillenecek.

Buna göre en yüksek payı 43 milyar 734 milyon 100 bin 805 euro ile Polonya aldı.

Polonya'yı 16 milyar 680 milyon 55 bin 394 euro ile Romanya, 16 milyar 216 milyon 720 bin 524 euro ile Fransa, 16 milyar 216 milyon 720 bin 524 euro ile Macaristan, 14 milyar 900 milyon euro ile İtalya, 8 milyar 340 milyon 27 bin 698 euro ile Belçika, 6 milyar 375 milyon 487 bin 840 euro ile Litvanya, 5 milyar 841 milyon 179 bin 332 euro ile Portekiz, 5 milyar 680 milyon 431 bin 322 euro ile Letonya izledi.

Bulgaristan 3 milyar 261 milyon 700 bin euro , Estonya 2 milyar 660 milyon 932 bin 171 euro , Slovakya 2 milyar 316 milyon 674 bin 361 euro , Çekya 2 milyar 60 milyon euro , Hırvatistan 1 milyar 700 milyon euro , Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 1 milyar 181 milyon 503 bin 924 euro , İspanya ile Finlandiya 1'er milyar euro , Yunanistan 787 milyon 669 bin 283 euro ve Danimarka 46 milyon 796 bin 822 euro pay aldı.

- SAFE mekanizması

AB'nin Rusya'dan algıladığı tehdit, Ukrayna'da devam eden savaş ve ABD'deki Donald Trump yönetiminin baskıları neticesinde kararlaştırdığı savunmada 2030 hedeflerinin bir parçası olan SAFE, 29 Mayıs'ta yürürlüğe girdi.

Buna göre AB ülkeleri, Ukrayna, (Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne dahil) Norveç, Lihtenştayn ile İzlanda, 150 milyar euroya kadar kredi kullanarak ortak tedariklere katılabilecek. Bu ülkeler, aynı zamanda birbirlerinin endüstrilerinden de ortak satın alımlar yapabilecek.

AB'ye aday ülkeler ve İngiltere gibi AB ile anlaşma imzalayan ülkeler de ortak tedariklere katılabilecek ancak imal edilecek bir savunma ürününün bileşenlerinin toplam değerinin yüzde 65'i "Avrupa içinden" (AB ülkeleri, Ukrayna, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda) gelmek zorunda olacak.

Kalan yüzde 35'i ise Türkiye ve İngiltere'nin de aralarında olduğu kategoriden gelebilecek.