AB Komisyonu, Apple'a ilişkin Dijital Piyasalar Yasası kapsamında birlikte çalışabilirlik yükümlülüğünün belirli unsurlarına uyması için alması gereken önlemleri belirten iki karar alındığını açıkladı.

İlk kararın akıllı saatler ve kulaklıklar gibi bağlı cihazlar için kullanılan iOS bağlantı özelliğini ilgilendirdiği belirtilen açıklamada, önlemlerin, cihaz üreticilerine ve uygulama geliştiricilerine bu tür cihazlarla etkileşim kuran iPhone özelliklerine daha iyi erişim sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, ikinci kararın ise Apple'ın iPhone ve iPad özellikleriyle birlikte çalışabilirlik isteyen geliştiriciler için tasarladığı, sürecin şeffaflığını ve etkinliğini artıracağı, üçüncü taraflara henüz sunulmayan özelliklerle ilgili teknik belgelere erişimin iyileştirilmesi gibi unsurlar içerdiği ifade edildi.

AB tarafından alınan kararların hukuken bağlayıcı olduğuna işaret edilen açıklamada, Apple'ın belirtilen önlemleri şartlara uygun biçimde yerine getirmesi gerektiği bildirildi.

AB, dijital kuralların ihlali durumunda şirketin toplam cirosunun yüzde 10’una kadar para cezası uygulayabiliyor.