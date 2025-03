Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 97. Akademi Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar ödül töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu komedyen Conan O'Brien'ın üstlendiği ödül töreninin açılışında, ABD'li pop şarkıcısı Ariana Grande ile İngiliz şarkıcı ve oyuncu Cynthia Erivo sahne aldı.

97. Akademi Ödülleri töreninde "En İyi Film" ödülünü "Anora", "En İyi Yönetmen" ödülünü de bu filmin yönetmeni Sean Baker kazandı.

Filmde "Ani" karakterini canlandıran Amerikalı aktris Mikey Madison, "En iyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

ABD'li oyuncu Adrien Brody ise 10 dalda aday gösterilen "The Brutalist" filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Kostüm tasarımcısı Paul Tazewell, "En İyi Kostüm Tasarımı" ödülünü kazanan ilk siyahi kişi olarak salonda ayakta alkışlandı.

- Ödül töreninde Filistinlilere yönelik "etnik temizliğin" durdurulması çağrısı

Filistinlilerin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan Mesafir Yatta'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan "No Other Land" adlı belgesel de "En İyi Belgesel" kategorisinde ödül kazandı.

Belgeselin yönetmenlerinden Basel Adra ve Yuval Abraham, ödülü kabul ettikleri sırada yaptıkları konuşmada, Filistinlilere yönelik "etnik temizliğin" durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail ile Filistin arasındaki barışın sağlanması için "farklı bir siyasi yol" olduğuna işaret eden Abraham, ABD dış politikalarının bu yolu engellediğini vurguladı.

Abraham, Adra ile hayatlarındaki "eşitsizliğe" dikkati çekerek, "Benim sivil yönetim altında özgür olduğum, Basel'in ise hayatını mahveden ve kontrol edemediği askeri yasalar altında olduğu bir rejimde yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Oscar ödül töreninin öne çıkan ödül kategorileri ve sahipleri şöyle sıralandı:

En İyi Film: "Anora"

En İyi Yönetmen: Sean Baker - "Anora"

En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison - "Anora"

En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody - "The Brutalist"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldana - "Emilia Pérez"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin - "A Real Pain"

En İyi Özgün Şarkı: El Mal - "Emilia Perez"

En İyi Sinematografi: "The Brutalist"

En İyi Görsel Efekt: "Dune: Part Two"

En İyi Animasyon: "Flow"

Yabancı Dilde En İyi Film: "I'm Still Here" - Brezilya

