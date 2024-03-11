96. Oscar ödüllerine "Oppenheimer" ile Gazze çağrısı damga vurdu

Oppenheimer geceyi "En İyi Film" dahil 7 Oscar ile tamamlayarak büyük başarı kazandı





"Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Oscar kazanan "Zone of Interest" filminin yönetmeni Jonathan Glazer, "Gazze'deki İsrail saldırılarına ve işgaline" tepki gösterdi

ABD'de bu yıl 96’ncısı düzenlenen Oscar ödül töreninde "En İyi Film" ödülünü Oppenheimer, "En İyi Yönetmen" ödülünü bu filmin yönetmeni Christopher Nolan alırken hem dışarıda gerçekleştirilen Gazze gösterisi, hem de ödül kazanan yönetmen Jonathan Glazer'ın "Gazze'de işgale tepki" konuşması geceye damga vurdu.

ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirilen ödül töreninde Oppenheimer filmi kadar Gazze'de yaşanan katliamlara tepkiler de dikkati çekti.

Ödül töreninden önce Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler Gazze'de acil ateşkes için gösteri yaptı ve yolu kapadı. Amerikan medyasının da yer verdiği Gazze'ye destek gösterisi nedeniyle ödül töreni bir süre geç başlarken, Gazze'de acil ateşkes talebinde bulunan ünlü Hollywood oyuncuları da kırmızı halıda yakalarında "ateşkesi" sembolize eden broşlarla poz verdi.

Aralarında Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi ünlü Hollywood yıldızlarının bulunduğu birçok oyuncunun salona "Gazze'de ateşkes" talebini sembolize eden kırmızı broşlarla gelmesi dikkati çekti.

Ünlü oyuncu Ramy Youssef da ödül töreni öncesinde medyaya yaptığı açıklamada, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın." mesajını verdi.

- Oscar ödülü alan yönetmenden Gazze'ye destek

"Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Holokost'u anlatan "Zone of Interest" filmiyle ödül kazanan Jonathan Glazer, ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada Gazze'deki işgale tepki gösterdi.

Glazer, yaptığı konuşmada, "Şu an burada (Gazze'deki) bir işgal ile gasbedilen Holokost'u ve Yahudiliklerini reddeden kişiler olarak karşınızda duruyoruz. Bu işgal pek çok masum insan için çatışma getirdi, ister İsrail'deki 7 Ekim kurbanları olsun, isterse halen Gazze'de devam eden saldırılar olsun, hepsi bu insanlıktan çıkarma eylemlerinin kurbanları." şeklinde konuştu.

- Oppenheimer gecenin galibi

Oscar gecesinde ise Christopher Nolan'ın Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan "Oppenheimer" filmi, "En İyi Film" ödülünü kazandı.

13 dalda aday gösterilen filmin yönetmeni Christopher Nolan ise ilk kez Oscar heykeline uzanarak "En İyi Yönetmen" ödülüyle büyük başarı elde etti.

Filmde Oppenheimer'ı canlandıran İrlandalı aktör Cillian Murphy ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüyle büyük sevinç yaşadı.

Oppenheimer'daki rolüyle dikkatleri çeken ve "Iron Man" karakteriyle ünlenen Robert Downey Jr. ise ilk Oscar'ına "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüyle ulaştı.

- Aleksey Navalnıy'ın videosu yayınlandı

Ödül töreninde ayrıca, kısa süre önce Rusya'da cezaevinde iken hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy için de kısa bir anma videosu yayınlandı. Videoda Navalnıy'ın hapishanede iken çektiği bir video kaydındaki, "Kötünün zaferi için gereken tek şey, iyi insanların hiçbir şey yapmamasıdır." şeklindeki sözleri salonda alkışlarla karşılandı.

"Mariupol'de 20 Gün" adlı belgesel de ödül töreninde "En İyi Belgesel" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Oscar ödül törenindeki öne çıkan ödüller:

En İyi Film: Oppenheimer

En İyi Yönetmen: Chistopher Nolan - Oppenheimer

En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone - Poor Things

En İyi Erkek Oyuncu: Cillian Murphy - Oppenheimer

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

En İyi Özgün Şarkı: What Was I Made For? - Barbie

En İyi Film Müziği: Oppenheimer

En İyi Sinematografi: Oppenheimer

En İyi Görsel Efekt: Godzilla Minus One