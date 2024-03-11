İngiltere'de anneler günü için Kensington Sarayı'ndan servis edilen Galler Prensesi Kate Middleton ve çocuklarının yer aldığı fotoğraf, üzerinde oynandığı gerekçesiyle uluslararası haber ajansları tarafından yayından kaldırıldı.

Kral ve Kraliçe dışındaki kraliyet ailesi üyelerinin yaşadığı Kensington Sarayı, ocak ayında geçirdiği karın ameliyatından bu yana halkın karşısına çıkmayan Prenses Kate ile çocuklarının yer aldığı fotoğrafı yerel saatle 09.00'da sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Paylaşımları Prenses Kate'in yaptığı anlamına gelen "C" imzasının yer aldığı gönderilerde Prenses, kendisine verilen destek için teşekkür ederken, "Herkesin anneler gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafı tahtın varisi ve Kate'in eşi Prens William'ın çektiği bilgisi de gönderilerde paylaşıldı.

Paylaşımların ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, özellikle William ve Kate'in çocuklarının kıyafetlerindeki detaylara dikkati çekerek fotoğrafın üzerinde oynandığını iddia etti.

Tahtın 3 numaralı varisi Prenses Charlotte'un kıyafetinin kolu, 4 numaralı varis Prens Louis'in kıyafetinin omuzu, arka plandaki duvarda yer alan çizgilerin kesintiye uğraması ve birçok detay fotoğrafın üzerinde oynandığı iddialarına kanıt olarak sunuldu.

Sosyal medya kullanıcıları, görüntünün yapay zeka tarafından oluşturulduğunu da farklı kanıtlar paylaşarak iddia etti.

Kensington Sarayı olaya ilişkin bir açıklama yapmazken fotoğrafı aboneleriyle paylaşan uluslararası haber ajansları yerel saatle 22.00'den sonra editöryal gerekçelerle fotoğrafı geri çektiklerini duyurmaya başladı.

Fotoğrafın kaynağının (Kensington Sarayı) görüntüyü manipüle ettiğini belirten haber ajansları, abonelerine görüntüyü kullanmama, kullanıldıysa silme tavsiyesinde de bulundu.

Prenses Kate, ocak ayında Londra'da bir karın ameliyatı geçirmiş ve mart sonundaki Paskalya bayramı sonrasına kadar resmi görevlerini yerine getiremeyeceği açıklanmıştı.

Bu süreçte hiç halkın karşısına çıkmayan Prenses Kate'le ilgili boşandığı ve sağlık durumunun açıklanandan daha kötü olduğu yönünde söylentiler ortaya çıkmış ancak Kensington Sarayı bu konuda hiçbir açıklama yapmamıştı.