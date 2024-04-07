Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi ev sahipliğinde, Alashia Terracotta Sanat Topluğu organizesinde düzenlenen 9. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu tamamlandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Küratörlüğü Ayhatun Ateşin ve Proje Sorumlusu Vedia Okutan Gaydeler tarafından gerçekleşen sempozyumda, sanatçıların Akdeniz Açık Hava Müzesi bahçesinde ürettikleri heykeller daha sonra Açık Hava Müzesine yerleştirilecek.

Sempozyuma, İran, Azerbeycan, Türkmenistan ve Türkiye’den sanatçılar katıldı. “Arkaik Yansımalar” isimli sergi, Ayrelli Festivalinde halkla buluştu.

Açılışta, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve belediye başkanı Fırat Ataser de yer alarak, konuşma yaptı.

Sempozyuma ve sergiye, eserleriyle katılan sanatçılar şöyle: “Aysel Mir-Kasımova, Bahadır Cem Erdem, Evrim Ergün, Eser Keçeci Malyalı, Ferit Cihat Sertkaya, Kadir Sevim, Mert Kılınç, Mert Şardu, Mine Okur, Raif Kızıl, Rana Emrahova, R.Tan Buğra Özer, Selçuk Yalovalı, Shidrokh Rahnei ,Sinem Akın Kılınç, Vedia Okutan Gaydeler ve Ayhatun Ateşin.”