LEFKOŞA BÖLGESİ
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
09.02.2023 (Perşembe)
08:00 – 00:00
(0392) 227 14 57
Şht.Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3 Polis Genel Müdürlüğü Yolu Chıchen Planeti geçince Vakıflar Bankası karşısı ara yoluYenişehir Lefkoşa
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
09.02.2023 (Perşembe)
08:00 – 00:00
(0392) 224 04 15
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
ZEHRA ECZANESİ
09.02.2023 (Perşembe)
08:00 – 00:00
(0392) 225 59 47
Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
09.02.2023 (Perşembe)
08:00 – 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
MELİS UZUN ECZANESİ
09.02.2023 (Perşembe)
08:00 – 00:00
(0392) 815 97 77
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
09.02.2023 (Perşembe)
08:00 – 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
09.02.2023 (Perşembe)
08:00 – 00:00
(0392) 366 39 15
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
NASİM ECZANESİ
09.02.2023 (Perşembe)
08:00 – 00:00
(0392) 365 03 40
Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
09.02.2023 (Perşembe)
08:00 – 00:00
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
09.02.2023 (Perşembe)
08:00 – 22:00 (22:00 – 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
09.02.2023 (Perşembe)
08:00 – 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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