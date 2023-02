LEFKOŞA BÖLGESİ

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

09.02.2023 (Perşembe)

08:00 – 00:00

(0392) 227 14 57

Şht.Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3 Polis Genel Müdürlüğü Yolu Chıchen Planeti geçince Vakıflar Bankası karşısı ara yoluYenişehir Lefkoşa

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

09.02.2023 (Perşembe)

08:00 – 00:00

(0392) 224 04 15

Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

ZEHRA ECZANESİ

09.02.2023 (Perşembe)

08:00 – 00:00

(0392) 225 59 47

Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

09.02.2023 (Perşembe)

08:00 – 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

MELİS UZUN ECZANESİ

09.02.2023 (Perşembe)

08:00 – 00:00

(0392) 815 97 77

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

09.02.2023 (Perşembe)

08:00 – 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

09.02.2023 (Perşembe)

08:00 – 00:00

(0392) 366 39 15

Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

NASİM ECZANESİ

09.02.2023 (Perşembe)

08:00 – 00:00

(0392) 365 03 40

Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

09.02.2023 (Perşembe)

08:00 – 00:00

(0392) 714 18 94

Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt



LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

09.02.2023 (Perşembe)

08:00 – 22:00 (22:00 – 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

09.02.2023 (Perşembe)

08:00 – 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele