Güney Kıbrıs İşçi Federasyonu’na (PEO) bağlı, belediye ve kamu iktisadi teşebbüslerinde örgütlü SIDIKEK ile Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle dün, Lefkoşa Rum Belediyesi’nde etkinlik düzenlediği bildirildi.

Haravgi gazetesi, etkinlikte konuşma yapan SIDIKEK Genel Sekreteri Sotirula Haralambus’un, dünkü etkinliğin PEO’nun Kıbrıslı Türk örgütlerle geleneksel olarak düzenlediği etkinliklerin devamı olduğunu ve bu tür etkinliklerin, çözüm ile yeniden birleşmeyi destekleyen sınıf odaklı sendika güçlerinin zaferi olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Haralambus, geleceğin statükonun devam etmesine değil, yeniden birleşmeye bağlı olduğunu ve her iki toplumdaki işçi kesimi bir araya getirmek için her fırsatı değerlendirmek gerektiğini kaydetti.

Haberde, etkinlikte Kıbrıslı Türk ve Rum işçiler arasındaki kadın-erkek eşitsizliğine, çocuk bakımıyla ilgili altyapı eksikliğine, kadınlara yönelik negatif ayrımcılığa, şiddet ve taciz olaylarına, kadınların çalışma hiyerarşisinin en altında oluşuna ve pahalılık ile enflasyona vurgu yapıldığı ifade edildi.