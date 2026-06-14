Lise eğitiminin ardından bir bankada memur olarak işe başlayan Gider 1989’da emekliye ayrıldı.

Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yapan emekli 2022’de girdiği üniversite sınavında hayali olan tarih bölümüne yerleşti.

Bayburt Üniversitesi Busenaz Sürmeneli Spor Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde 75 yaşındaki adam diploma aldı, kep attı.

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Dört çocuk babası Veysel Gider üniversitedeki dört yılı dolu dolu geçirdiğini belirtti:

“Aslında benim amacım diploma almak değildi. Bayburt’ta beni tanıyan herkes bilir, iyi bir ilim sevdalısıyımdır. İlim edinmek, bildiklerimi daha da pekiştirebilmek için okula başlamıştım. Mezun oldum, mutluyum.”