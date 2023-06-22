Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Müstahdem tarafından sirkat suçundan yargılanan sanık Mahir Demirci’nin davası karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda gerçekleşen karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Aksun açıkladı. Aksun, sanığın işlediği suçların işçi ile işveren arasındaki güveni zedeleyen ciddi bir suç olduğunun altını çizdi. Aksun, bu tür suçları işleyenlere karşı kamu menfaati gözönünde bulundurularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek 7 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.