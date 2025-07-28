63. Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali yarın başlıyor.

Festival çerçevesinde yarın saat 19.00'da kortej düzenlenecek, 20.30'da ise festival açılışı ve ekiplerin gösterleri yer alacak.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, festival üzüm ve üzümden elde edilen geleneksel ürünleri odağına alarak üreticiden sanatçıya, kadın girişimciden gençlere kadar geniş bir katılımla gerçekleşecek.

Festival kapsamında Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı’nda yöresel lezzetler ve doğal üretim ön plana çıkarılacak; kadın üreticiler, kooperatifler ve eko-turizm temsilcileri stant açacak.

KeçAda ve KozAda projelerinde yer alan kadınlar da el emeği ürünleriyle festivale katılacak.

Festival kapsamında, 8. Altın Salkım Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde İspanya, Türkiye ve Slovakya’dan ekipler sahne alacak.

-Melek Mosso konser verecek

Festival kapsamında Melek Mosso konseri, Mini Duatlon Yarışı, Uluslararası Güreş Turnuvası, Bafra Halk Plajı Voleybol müsabakaları ve Tavla Turnuvası ve geleneksel yemek yarışması düzenlenecek.

-Tuğlu: “Festival bir kalkınma modeli…”

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, festivalin sadece bir kültürel etkinlik değil, aynı zamanda kadın emeğini görünür kılan, yerel üreticiyi destekleyen ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir kalkınma modeli olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, tüm etkinliklerin halka açık ve ücretsiz olarak düzenleneceği belirtildi.