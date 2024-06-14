Tarım Bakanlığı, mezbahalarda kesimi yapılan bir yaşını aşmamış küçükbaş hayvanlar için 61 kasaba 4 milyon 843 bin 200 TL'lik ödeme yapıldığını duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Bakanlar Kurulu'nun 5 Mayıs 2024 tarihli kararı kapsamında Veteriner Dairesi ile belediyelerin kontrolündeki mezbahalarda kesimi yapılan bir yaşını aşmamış küçükbaş hayvanlar için 3 Nisan -3 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan dönem için 61 kasaba ödeme yapıldı.

Hak sahipleri ödemelerini bağlı bulundukları kooperatif bankalarından alabilecek.