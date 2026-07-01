Lefkoşa’da dün aracın çarptığı 6 yaşındaki bisikletli çocuk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı; sürücü tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Gülden Baytar Kuşcu (K-41), yönetimindeki HU 550 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, bir apartman önünde park halinde bulunan araçların arasından kullanımındaki bisikletle yola giren Hüseyin Ayaz Uçar’a (E-6) çarptı.
Kazada yaralanan Hüseyin Ayaz Uçar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Acil Durum Hastanesi çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Araç sürücüsü tutuklandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.