Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demirhan Polis Karakolu Ekipleri tarafından Haspolat Bölgesi'nde yapılan kontrolde ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilerek tutuklanan Nijerya uyruklu 6 kişi bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru Mustafa Gözbaşı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 20 Ocak 2024 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Demirhan Polis Karakolu Ekipleri tarafından Haspolat Bölgesi'nde yapılan kontrolde Proiseching Asor’un 22.08.2022 tarihinden beri 516 gün,

Kelechi Prince Ek Wenugo’nun 18.03.2022 tarihinden beri 612 gün, Chidiebere Paul Ngene’nin 31.12.2022 tarihinden beri 385 gün, Aranka Gift Ilıya’nın 29.11.2021’den beri 782 gün, Lawrenece Chidiebere Κevven’in 10.11.2021 tarihinden beri 801 gün ve Emmanuel Tochukwu Anosıke’nin 24.05.2014 tarihinden beri 3 bin 528 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru bu süre içerisinde Muhaceret şubesinden gerekli araştırmanın yapıldığını açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların ülkede yasal statüleri olmadığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.