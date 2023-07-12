11.07.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Yeşilyurt’ta sakin Mehmet ÜZÜM (E-56), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırdığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.